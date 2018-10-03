Почему экспортеры скрывают свои доходы на Западе?

Экспортеры сырьевых товаров предпочитают оставлять свою выручку за рубежом. Эксперт считает, что это и есть отток капитала и возлагает вину на противоречивое регулирование Нацбанка

О такой конъюнктуре, которая сложилась в 2017-2018 годах, экспортерам не предвещал ни один даже самый оптимистичный прогноз. Они зарабатывают на мировых рынках гораздо больше, чем двумя годами ранее, что позволяет легко рассчитываться по налогам. По идее, денег в стране должно хватать, но кризис в Казахстане продолжается, и это является следствием непродуманной политики Национального банка РК.

Банки, которым так не хватает средств для кредитования, раньше активно поддерживались экспортерами – они были самыми крупными депозиторами. Однако – вот парадокс: несмотря на рост экономики, и экспортных доходов в последние два года, адекватного прироста депозитов юридических лиц в банковской системе не наблюдается.

«Изучив данные консолидированной финансовой отчетности всей группы компаний, входящих в ФНБ «Самрук-Казына», в 2017 году можно заметить резкое сокращение размещаемых валютных депозитов в казахстанских банках на 65% с 720 млрд. тенге до 250 млрд., при этом валютные депозиты в иностранных финансовых организациях увеличились на 100% с 761 млрд. до 1525 млрд. Депозиты в тенге также продемонстрировали сокращение на 22% и составили 679 млрд. (873 млрд.)», — пишет в своем обзоре член правления инвестиционного банка Halyk Finance Мурат Темирханов.

Как финансист, он считает, что в принципе это нормальная ситуация, когда сырьевые экспортёры все чаще держат свои свободные средства в иностранной, а не в национальной валюте; «Это связано с тем, что, имея валютную выручку, они предпочитают занимать средства в иностранной валюте, процентные ставки по которым значительно ниже, чем по долговым обязательствам в тенге. При этом, чтобы избежать валютных рисков от изменения курсовой разницы, экспортёры вынуждены балансировать свои валютные активы с валютными обязательствами».

Эксперт, обративший внимание на этот тренд, ищет ответы на вопросы, связанные с тем, почему поставщики нефти, зерна, металлов и др. продукции первичного передела размещают большую часть данных средств на валютных счетах в иностранных финансовых учреждениях, а не в рамках отечественной банковской системы?

И тут он обнаруживает любопытную логическую цепочку.

«Текущее регулирование Национального банка ставит своей целью ограничение размещения казахстанскими банками свободных валютных средств в иностранных финансовых организациях. Для этого используется норматив по обязательному размещению значительной части средств, привлеченных банком, во внутренние активы, а с 2016 года дополнительно введен норматив по ежедневному размещению части средств во внутренние активы (к внутренним активам относятся активы, находящиеся в Казахстане)», — обращает внимание аналитик.

Таким образом регулятор, с одной стороны, стимулирует вложения в отечественную экономику; а с другой – ограничивает страновой риск, связанный с проведением банками активных международных операций.

При этом коммерческие банки, имея большую часть привлеченных депозитов в иностранной валюте, очень ограничены в использовании этих средств. Крупные сырьевые экспортеры, имеющие валютную выручку, предпочитают кредитоваться за рубежом. Кредитовать в иностранной валюте компании, которые не имеют валютной выручки, рискованно как со стороны банка, так и со стороны заемщика.

«Исходя из этого, банки в условиях невозможности выдачи достаточного объема валютных кредитов, с целью поддержания нормативов по соблюдению валютной позиции и норматива по вложениям во внутренние активы, вынуждены размещать значительную часть привлечённых валютных средств на корреспондентских счетах в Национальном банке», — вот как, по мнению Мурата Темирханова, закручивается спираль.

Но тут начинается самое интересное. По данным счетам Нацбанк практически не начисляет процентный доход, что, соответственно, вынуждает банки устанавливать практически нулевые ставки по привлекаемым валютным депозитам юридических лиц. В результате, сырьевые экспортёры предпочитают держать валюту в иностранных банках, которые способны обеспечить больший процент доходности на данные средства, нежели казахстанские финансовые учреждения, при этом обладая более высоким кредитным рейтингом.

Более того, отмечает эксперт, «согласно аудированной финансовой отчётности Национального банка за 2017 год, регулятор, получая практически беспроцентные валютные средства в долларах от казахстанских банков, размещал долларовые депозиты в иностранных банках в среднем под 1,65% годовых, а доходность его инвестиций в долларовые финансовые инструменты была еще выше»!

В этой ситуации Нацбанк получает тот доход, который, по идее, должны получать коммерческие банки. Более того, размещение значительной части привлечённых банками валютных средств на корреспондентских счетах в Национальном банке позволяет регулятору манипулировать своей отчетностью, так как данные средства включаются в международные резервы Национального банка.

«Несмотря на то, что такая практика не нарушает правила МВФ по международным резервам страны, аналитики все же рассматривают эти средства как менее качественные валютные резервы, поскольку за ними стоят краткосрочные обязательства перед банками. По нашему мнению, в условиях Казахстана это приводит к завышению валютных резервов страны», — уверен топ-менеджер инвестиционного банка.

Так как же следует поступить в этой ситуации в интересах страны? Эксперт видит два пути решения проблемы оттока капитала со стороны сырьевых экспортёров. Первый путь – Национальный банк начнет наконец начислять адекватные процентные ставки на валютные депозиты банков. Второй путь – это прекращение действия нормативов по вложениям во внутренние активы.

«Мы считаем, что прекращение действия нормативов по вложениям во внутренние активы – это наиболее подходящий путь. В любом случае, не так важно кто в конечном итоге будет размещать деньги сырьевых экспортёров за границей – Национальный Банк или коммерческие банки. Однако при таком варианте не будут искажаться валютные резервы Национального банка, а банки смогут заработать дополнительный доход, что будет положительно сказываться на их финансовом состоянии и диверсификации их финансовых инвестиций», — резюмирует Мурат Темирханов.

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