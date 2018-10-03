Минэнерго Казахстана и РФ внесли изменения в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Минэнерго Казахстана и России внесли изменения в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

«Министры энергетики РФ Александр Новак и Казахстана Канат Бозумбаев подписали протокол об изменениях в соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве по поставкам нефти и нефтепродуктов в Казахстан», — говорится в сообщении по итогам церемонии подписания документа в Москве.

«О частичном снятии ограничений на нефтепродукты», — сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский в отношении подписанного документа.

Как сообщалось, в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе с Россией планировалось внести поправки о снятии эмбарго на экспорт бензина из Казахстана.

Как пояснял ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев, соглашение регулирует вопросы экспорта бензина из Казахстана в РФ.

Напомним, Казахстан собирается экспортировать излишки бензина, в том числе в Кыргызстан.

«Мы же не экспортировали эти продукты, находясь в (Евразийском экономическом – КазТАГ) союзе. Поэтому есть свои особенности. Разница в ценах значительная между Казахстаном и внутренним рынком Кыргызстана. Мы со странами, куда будем поставлять бензин, заключим соответствующие соглашения, в которых будут расписаны совместные балансы: в какой месяц и сколько мы будем им продавать. (…) Будем продавать ровно тот объем, который будет являться излишком для нашего рынка», — пояснял К.Бозумбаев.

Казахстан ранее завозил бензин из России без таможенных пошлин, за что, в свою очередь, было дано обязательство не экспортировать бензин, чтобы не заниматься реэкспортом, сообщали в минэнерго.

«Теперь после модернизации заводов, которая практически завершилась, планируется экспортировать. (…) У нас увеличится выпуск светлых нефтепродуктов, соответственно, бензина будет значительно больше. Поэтому критически важно в октябре-ноябре начать экспортировать, или мы эту установку (каталитического крекинга на Шымкентском НПЗ – КазТАГ) просто остановим опять. Потому что на сегодня даже два модернизированных завода и один еще Шымкентский не модернизированный дали нам профицит бензина. На сегодня 340-350 тыс. тонн бензина в наличии в свободных остатках есть. Если будет 500 (тыс. тонн – КазТАГ), то будет затоварка в стране», — пояснил К.Бозумбаев.