Алматинцы пожаловались на перебои с куриным мясом в магазинах и повышение цен на него

Алматы. 3 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Алматинцы обеспокоены перебоями с куриным мясом в магазинах города и повышением цен на него.

По информации читателей КазТАГ, в торговых точках Алматы, в том числе, в фирменных магазинах, наблюдаются перебои с куриным мясом, при этом цена на него повысилась на Т30-Т35. Как предполагают читатели, дефицит может быть связан со вспышкой заболевания «Ньюкасл», вызываемого вирусом птичьего гриппа.

По словам президента Союза птицеводов Казахстана Руслана Шарипова, некоторое сокращение производства мяса птицы вызвано экономическими причинами и носит временный характер.

«В целом по Казахстану проблем с производством нет. Алматинская область – самый крупный производитель мяса птицы, который в прошлом году произвел 46 тыс. тонн, немного сократил производство. Это связано с тем, что не хватает оборотных средств», — сообщил Р. Шарипов корреспонденту КазТАГ в среду.

При этом он пояснил, что нехватка оборотных средств вызвана повышением цены на комбикорм и сезонным снижением спроса на мясо птицы.

«У нас 70% себестоимости составляют корма. Был дефицит корма, и цена на него подпрыгнула. Если в прошлом году цена на фуражное зерно была Т30-35 за кг, то в этом году она прыгнула до Т50-55 за кг. Кроме кормов мы еще покупаем за рубежом за валюту около 20 наименований витаминов, минералов и т.п., которые добавляются в комбикорм. В летний период, когда появляются овощи, фрукты, реализация мяса и яиц снижается и они лежат на складе, а мясо на складе денег не приносит. Это у нас каждый год. Сейчас новый урожай уже пошел, я думаю, мы через месяц нагоним», — пояснил Р. Шарипов.

По его словам, Россия также не может пока поставлять куриное мясо в Казахстан из-за вспышки птичьего гриппа.

«Со стороны куриное мясо не поступает, потому что в 14 областях России птичий грипп, они не могут нам поставлять мясную продукцию», — добавил Р. Шарипов.

Как сообщалось в СМИ, в ряде областей России летом текущего года были обнаружены очаги птичьего гриппа. Кроме того, вспышки заболевания были обнаружены в Китае. В Кыргызстане возникла угроза распространения птичьего гриппа. По словам экспертов, заболевание является сезонным, переносится перелетными птицами. Вирус является высокозаразным, смертность птицы при поражении высокопатогенными штаммами вируса достигает 100%.

По информации управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы, в Казахстане заболеваемости кур птичьим гриппом не наблюдается.

«Никаких проблем нет, никаких ограничений по Республике Казахстан в связи с этим заболеванием нет», — сообщили в управлении.

Согласно мониторингу цен КазТАГ, средняя цена на куриные окорочка в Алматы, по данным на 13 сентября, составляла Т660. В настоящее время наблюдается подорожание до Т695.