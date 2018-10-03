Алматы. 3 октября. КазТАГ — Почти 450 кг дикорастущей конопли уничтожили в Карагандинской области, сообщает пресс-служба областного ДВД.

«Сегодня в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2018» в Абае состоялась акция по уничтожению наркосодержащих стеблей растений рода конопли (марихуана), ранее обнаруженной сотрудниками МОБН ДВД Карагандинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которая произрастала в степи, недалеко от жилого массива 2 мкр. города. В присутствии специальной комиссии из числа работников полиции, прокуратуры уничтожению 449 кг наркосодержащих растений», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также сообщается, что ранее – в сентябре месяце в Улытауском районе было обнаружено место незаконного посева растений конопли, где было изъято более 500 кг указанного растения.

Всего за период проведения ОПМ «Көкнәр-2018» на территории Карагандинской области изъято из преступного оборота 1 т 565 кг различных наркотических средств, в том числе героина – 4 кг 500 г.