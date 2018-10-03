Правительство Аргентины объявило международный тендер на разведку морских нефтяных месторождений

Алматы. 3 октября. КазТАГ — Правительство Аргентины объявило тендер на разведку морских нефтяных месторождений в водах аргентинского моря, состоящий из 38 блоков в бассейнах Аргентина Норте, Аустраль и Мальвинские острова, сообщает аргентинское издание Econo Journal.

«Согласно указу президента, правительство объявило международный открытый тендер на разведку морских нефтяных месторождений в аргентинском море. Первый раунд включает бассейны Мальвинских островов, Аустраль и Аргентины Норте», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компании, победившие в тендере, «будут платить роялти (плата за недропользование – КазТАГ) за эксплуатацию, размер которых будет определен в соответствии с применимыми правилами, в процентах, вычисляемых по установленной формуле».

Заявки на участие в международном тендере заявки будут приниматься до февраля 2019 года.

Как сообщается, 38 блоков занимают общую площадь в 225 тыс. кв. км. 14 блоков в бассейне Аргентина Норте находятся у берегов Буэнос-Айреса и Чубута и занимают площадь в 130 тыс. кв. км. Еще 6 блоков в бассейне Аустраль площадью в 5 тыс. кв. км расположены у провинций Огненная Земля и на юге Санта-Круса. В бассейне Мальвинских островов будут выставлены 18 блоков общей площадью в 90 тыс. кв. км, которые расположены между Огненной Землей и Мальвинскими островами.