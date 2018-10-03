«В какой-то момент усиление Джаксыбекова стало слишком очевидным». «Среди тех, кто попадает в черный список «Диссернета», все больше наших соотечественников». «Потребители информации обречены на манипулирование их сознанием»

Сетевой Казахстан 3 октября 2018г.

IA — CENTR . RU . «Эпоха Джаксыбекова подошла к концу – началась «зачистка» системы управления от его ставленников» — Данияр АШИМБАЕВ — Разговоры о том, что Джаксыбеков оставит пост главы Администрации президента, велись, наверное, начиная с весны нынешнего года. Связано это с тем, что Джаксыбекова в последнее время стало «слишком много». Слишком очевидной была его борьба за пост руководителя Федерации футбола Казахстана с президентским внуком и с несколькими другими товарищами. Явным также стало увеличение его политического влияния, которое немало раздражало его политических конкурентов – фактически под его контролем, помимо Администрации президента, оказались акимат Астаны и ряд ведомств силового блока. Кроме того, люди Джаксыбекова активно продвигались в квазигоссекторе, в корпоративном секторе. В какой-то момент это усиление Джаксыбекова стало слишком очевидным. Конечно же, это не могло не вызвать противодействие со стороны других групп влияния.

CAMONITOR . KZ . «Как казахстанская медицина оказалось загнанной в угол?» — Экспертный опрос на тему «Если бы я был министром здравоохранения…», который мы проводили на прошлой неделе, весьма удачно совпал по времени с презентацией в парламенте нового законопроекта, касающегося развития отечественной медицины. Нашими спикерами было озвучено много дельных рекомендаций министерству, но всех их объединяло одно – необходимость повышения авторитета профессии врача, без чего любая реформа будет лишена смысла. О том, можно ли вернуть доверие населения к системе здравоохранения и как это сделать, мы беседуем с президентом общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт ТУМЕНОВОЙ.

«Города на миллион. Есть ли прок от стремительной урбанизации Казахстана?» — Казахстан, похоже, становится конвейером по производству мегаполисов. Не успели отгреметь фанфары по поводу превращении Шымкента в отдельный регион, как аналогичную участь стали пророчить Караганде и Актобе. И тут невольно напрашиваются вопросы. Кто и зачем подмазал рельсы столь ускоренной урбанизации? Если не брать в расчет создание новых рабочих мест для чиновников, то какой смысл в увеличении количества городов-«миллионников», одновременно получающих статус отдельных регионов? Попытаемся разобраться. Марат ШИБУТОВ — «У нас не такая сильная экономика, чтобы потянуть еще два «миллионника». Сапарбай ЖУБАЕВ — «Города-миллионники» способствуют ускорению человеческого развития».

FORBES . KZ . «Пробуждение севера: как живёт единственный в РК регион, где нет добывающей промышленности» — Северо-Казахстанская область, всегда занимавшая нижние строчки рейтинга конкурентоспособности регионов Forbes Kazakhstan, в минувшем году неожиданно проявила опережающую динамику по таким важным показателям, как инвестиции в основной капитал, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), и другим. Это вывело СКО из тройки аутсайдеров, хотя социальные показатели остаются удручающими – в самой маленькой и малолюдной области Казахстана самая высокая смертность, самые низкие рождаемость и продолжительность жизни. О том, что происходит сегодня в регионе и виден ли «свет в конце тоннеля», мы поговорили с акимом Кумаром АКСАКАЛОВЫМ, назначенным на эту должность в марте прошлого года.

TIME . KZ . «Цена свиданки — S1000, или Не быть ему полковником» — Подробности задержания с поличным начальника следственного изолятора Алматы Руслана ДЖУНУСОВА. Спецоперация поимки подполковника юстиции Джунусова прошла по всем правилам оперативных разработок: сотрудники департамента КНБ Алматы при поддержке оперативников управления собственной безопасности (УСБ) ДВД Алматы и их коллег из департамента УИС южной столицы оцепили кафе Carafe. Именно в этом заведении хозяин СИЗО планировал получить оставшуюся часть взятки…

«Шершавым языком плагиата» — Вот уже больше пяти лет группа российских ученых, общественных деятелей, экспертов и журналистов изучает диссертации, находящиеся в открытом доступе, чтобы установить, как много заимствований используют соискатели ученых степеней при написании этих работ. И вот что примечательно: среди тех, кто попадает в черный список “Диссернета”, все больше наших соотечественников. Газета “Время” рассказывает об очередном казахстанском улове “Диссернета”.

«Путаны хотят взаимности» — “Уят! Стыдно об этом даже думать!” — наверняка воскликнут многие. А ведь, по сути, труженицы коммерческого секса такие же гражданки нашей страны, с такими же правами на медстраховку, соцпособия, накопительную пенсию… Тем не менее государство не торопится идти им навстречу. Почему? К нам в редакцию обратились те из представительниц древнейшей и неумирающей, кто работает на себя — без посредников, в народе таких называют “индивидуалки” — А тут до нас дошли разговоры о едином соцплатеже, через который можно попасть в медицинское страхование, где пациенты получат доступ к бесплатному медобслуживанию. Мы готовы платить этот ЕСП! — говорит 48-летняя Анжела с двумя дипломами о высшем образовании.

KAPITAL . KZ . «Кто и как может получить пенсионные накопления» — Получить накопления из ЕНПФ могут 4 категории граждан — 1. Лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины в 63 года и женщины в 58,5 лет (в 2018 году). В дальнейшем у женщин возраст выхода на пенсию ежегодно будет увеличиваться на полгода, пока в 2027 году не достигнет 63 лет. 2. Инвалиды I и II группы, если инвалидность установлена бессрочно. 3. Выехавшие на постоянное место жительства (ПМЖ) за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством РК, подтверждающие факт выезда. 4. Наследники. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

365 INFO . KZ . «Казахстану нужно вернуть антикоррупционную экспертизу законов» — Эксперты насчитали в действующих законах сотни коррупциогенных норм. С 2014 года в Казахстане отменено антикоррупционное исследование законов. Хотя за пять предшествовавших лет оно показало свою эффективность. Из 35 тысяч нормативных актов по стране не прошли экспертизу, и как следствие не были приняты, аж 6 тысяч документов. На днях в Алматы прошел «круглый стол» с участием чиновников и общественников как раз по теме антикоррупционной экспертизы. Председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан БАЙМЕНОВ рассказал, как с сомнительными нормами в государственных документах борются за рубежом.

SPUTNIKNEWS . KZ . Сергей КИМ – «Потребители информации обречены на манипулирование их сознанием» — Информация окончательно девальвировала и стала дешевым товаром. Зависимые от гаджетов казахстанцы выуживают из огромной помойной ямы современного информационного пространства рандомные отходы и уже забыли, что же они тут, на склизких берегах антиутопии, которая уже наступила, ищут… Показательный, как сейчас говорят, кейс произошел буквально на днях. Алматы – один из самых опасных городов мира, раструбили отечественные СМИ, перепечатав интерпретацию некоего рейтинга населенных пунктов с англоязычного сайта. Словосочетание «самый опасный» ускорило эффект. Но сайт Factchek.kz сделал то, что, может быть, следовало бы сделать иным с самого начала. Сотрудники ресурса просто перевели с английского написанное на сайте-первоисточнике Numbeo. И вынесли вердикт: Алматы нельзя считать одним из самых опасных городов мира, опираясь только на приведенные данные. Выяснилось: в основе рейтинга лежат оценочные суждения опрошенных, которых просили описать уровень преступности города по ощущениям — «очень», «не очень» и так далее. Таким образом, можно сделать вывод: рейтинг, основанный на субъективных оценках, ну никак не может претендовать на объективность.

TOTAL . KZ . «Глава казахстанской коллегии адвокатов подал в отставку» — Председатель Республиканской коллегии адвокатов Анвар ТУГЕЛ подал в отставку, передает Total.kz со ссылкой на обращение главы коллегии в Facebook — Как вы все знаете, в 2017 году нам была предложена реформа юридической помощи, и мы оказались вовлечены в процесс обсуждения и разработки Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Я выразил несогласие с реформой юридической помощи, предложенной Министерством юстиции, как и большинство моих коллег.

«Непрекращающийся кошмар» — Аружан САИН на своей странице в Facebook прокомментировала инцидиент, произошедший с подростком в Сарыагашском районе Туркестанской области, передает Total.kz — Люди, это просто непрекращающийся кошмар! Снова ЮКО, Туркестанская область, как ни назови ее, в очередной раз ужасные новости оттуда — дети насилуют детей! Все по одному сценарию, все так же, как с ребенком из Абая, с мальчиком из Казыгурта, и сейчас снова — Сарыагашский район! Система образования этого региона, что вы творите такое в школах, интернатах?

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