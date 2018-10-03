Власти Казахстана намерены одобрить продление срока аренды Россией комплекса «Байконур» до 2050 г.

Астана. 3 октября. КазТАГ – Власти Казахстана намерены одобрить продление срока аренды Россией комплекса «Байконур» до 2050 года, говорится в проекте постановления правительства РК.

«Одобрить прилагаемый проект протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», — говорится в представленном в среду документе.

Согласно проекту, в договор вносится единственная поправка.

«Внести в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года следующее изменение: ст. 4 договора изложить в следующей редакции: «Комплекс «Байконур» передается в аренду до 2050 года», — сказано в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.

Напомним, 22 августа генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Казахстан и Россия достигли взаимопонимания в вопросе продления договора аренды российской стороной комплекса «Байконур» после 2024 года – до 2050 года.