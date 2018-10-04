800 мусорных урн на Т8,6 млн установят до конца ноября в Шымкенте

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Алматы. 4 октября. КазТАГ — 800 мусорных урн на Т8,6 млн установят до конца ноября в Шымкенте, сообщает Otyrar.kz.

«До конца ноября этого года на 17 главных улицах Шымкента будут установлены 800 урн. Общая сумма выделенных на эти цели средств – Т8,6 млн. Каждая обойдется в пределах Т11 тыс. По высоте и объему они гораздо больше, чем те, что устанавливали раньше», — сказал главный специалист управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Шымкента Ерубай Куралбай.

Также он отметил, что новые урны удобны в эксплуатации и имеют козырек.

«Дождевая вода и снег попадать в них не будут. Конечно, для мегаполиса это мало, но каждый год проблема будет решаться», — добавил Е. Куралбай.

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