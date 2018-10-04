Излишнюю эмоциональность на рынке нефти отметил российский министр

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Алматы. 4 октября. КазТАГ — Министр энергетики России Александр Новак заявил, что существует возможность повышения цены на нефть до $100 за баррель, сообщает РБК.

«Такие риски, что нефть может подняться до $100, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенности», — сказал он в интервью радиостанции Business FM.

«Новак подчеркнул, что повышение цен на нефть было бы «не очень хорошо» как для потребителей, так и для экономики в целом, так как оно создает риски падения цены в дальнейшем. Он отметил, что рынок «очень нервничает и очень эмоционален», так как окончательное решение по санкциям в отношении Ирана США примут только в ноябре. По словам Новака, когда на рынке существует неопределенность и «эмоциональность», то трейдеры и участники рынка могут на них ориентироваться, что может привести к росту цен», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 1 октября нефть марки Brent на Лондонской бирже преодолела порог $85 за баррель. До такой цены она не поднималась с ноября 2014 года. 3 октября декабрьские фьючерсы превысили отметку $86. Аналитики отметили, что основной причиной роста стало ожидание сокращения экспорта нефти Ираном в ноябре из-за санкций США. В связи с этим некоторые трейдеры в США и Европе поставили на то, что в ближайшие месяцы нефть вырастет до $100 за баррель.

«В связи с этим Новак заявил, что ситуация вокруг Ирана не вызовет новый мировой нефтяной кризис, наподобие случившегося в 1973 году. Тогда арабские страны-члены ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в США и другие страны, которые поддерживали Израиль в арабо-израильской войне. В результате резко подскочила цена на нефть. Эмбарго сняли в 1974 году, а США создали стратегические резервы нефти», — заключается в сообщении.

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