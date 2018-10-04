Алматы. 4 октября. КазТАГ – В США представили пассажирский самолет с вертикальным взлетом, пишет «Коммерсант».

«Американская компания Transcend Air объявила о создании пассажирского самолета вертикального взлета. Компания считает, что такие самолеты позволят существенно сократить нагрузку на аэропорты и время ожидания пассажиров, потому что им не надо будет стоять в очереди на взлетную полосу, которая часто перегружена», — приводится информация CNN.

Сообщается, что на создание прототипа такого самолета ушло 6 лет. Самолет с вертикальным взлетом может перевозить до 6 пассажиров и по замыслу авторов проекта может выполнять функции воздушного такси, используя для взлета и посадки не только аэропорты, но и уже имеющиеся вертолетные площадки на крышах небоскребов и на частной территории.

В настоящий момент компания занимается получением соответствующих разрешений от властей, планируя запустить свои услуги к 2024 году. В компании утверждают, что использование таких самолетов позволит долететь из Нью-Йорка до Бостона всего за 36 минут, заплатив за это $280.