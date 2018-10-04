На инвестфоруме в Нью-Йорке представлены возможности РК в сферах энергетики, транспорта и логистики, IT и торговли

Астана. 4 октября. КазТАГ — Инвестиционная конференция «Казахстан в меняющейся Евразии» открылась в Нью-Йорке, где презентованы инвествозможности Казахстана, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Участниками мероприятия стали более 250 представителей крупных международных корпораций, среди которых такие компании, как Backer & McKenzie, Сhevron, GE Transportation Digital, RocketSpace Capital, отмечается в сообщении.

«На полях конференции заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев провел ряд двусторонних встреч с президентом по разведке и добыче в регионах Европа, Евразия и Ближний Восток компании Chevron Т. Леви, главным исполнительным директором компании Theia Group C. О’Ниллом, исполнительным вице-президентом компании Baron Services Р. Бароном, совладельцем компании RocketSpace Capital Л. Каганом, главным исполнительным директором компании Network 1 Financial Р. Хантомс, председателем и главным исполнительным директором компании W.R. Grace К. Коулом, а также главным стратегом по инвестициям компании Verno Capital Р. Нэшем», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обсуждены перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий и торговли.

По итогам форума планируется заключение ряда договоренностей.