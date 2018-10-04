Астана. 4 октября. КазТАГ – Казахстан готовится к подписанию рамочного соглашения с Северным инвестиционным банком (СИБ), сообщается в проекте постановления правительства РК.

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан «О подписании рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан», — говорится в представленном в четверг документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 18 октября.

Напомним, 11 сентября 2017 года МИА КазТАГ сообщало о том, что СИБ может стать партнером Казахстана. Тогда в министерстве национальной экономики РК отмечали, что МНЭ РК и СИБ будут работать над заключением рамочного соглашения. При этом подробности переговоров не раскрывались.

СИБ – многосторонний банк развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-партнерам компаний из стран Северной Европы). СИБ имеет значительный кредитный портфель в сфере окружающей среды за пределами своих стран-членов, в том числе регионах Балтийского и Баренцева морей.