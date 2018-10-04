Казахстан и Россия договорились о развитии паромного сообщения между портами на Каспии и Иртыше

Астана. 4 октября. КазТАГ — Проведено 13 заседание подкомиссии по транспорту межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

«В сфере морского и речного транспорта достигнута договоренность о развитии паромного сообщения между нашими портами на Каспийском море и по реке Иртыш. С российскими коллегами достигнута договоренность о проработке данного вопроса до конца I полугодия 2019 года. Также достигнуты договоренности по развитию сотрудничества в области развития судостроительно-судоремонтного производства и взаимного признания дипломов моряков», — говорится в сообщении МИР.

Как отмечается, в сфере железнодорожного транспорта достигнута договоренность продолжить совместную работу, направленную на создание высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора «Евразия».

Также стороны договорились рассмотреть возможность организации курсирования беспересадочного вагона «Астана-Санкт-Петербург» круглогодичного сообщения с одной переприцепкой.

Решено проводить корпоративные процедуры «по заключению договора между российскими перевозчиками (АО «Алтай-Пригород», АО «Свердловская пригородная компания») и филиалом АО «НК «ҚТЖ» — «Дирекция магистральной сети» на возмещение затрат за заезды пригородных поездов российского формирования на инфраструктуру АО «НК «ҚТЖ» и рассмотреть возможность заключения договоров на долгосрочной основе с 2019 года в пригородном сообщении», отмечается в сообщении.

Помимо этого достигнута договоренность об организации проезда автотранспорта с применением книжки МДП через пункт пропуска «Бурачки» на российско-латвийской госгранице.

«В сфере гражданской авиации сторонами достигнута договоренность подписать соглашения об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов авиапредприятий РК и РФ, являющихся иностранными гражданами третьих стран», — перечислено в сообщении.