Доходы Северного инвестиционного банка могут освободить от налогов в Казахстане

Астана. 4 октября. КазТАГ – Доходы Северного инвестиционного банка (СИБ) могут освободить от налогов в Казахстане, сообщается в проекте рамочного соглашения между Республикой Казахстан и СИБ, регулирующем деятельность СИБ в Казахстане.

«Вознаграждения и все другие платежи, причитающиеся банку и связанные с деятельностью, предусмотренной данным соглашением, а также активы и доходы банка, связанные с такой деятельностью, должны быть освобождены от налога. Никакие виды деятельности банка на территории Казахстана, связанные с любыми охватываемыми данным соглашением вопросами, не должны привести к обложению налогом банка или его активов», — говорится в представленном в четверг документе.

Также, согласно проекту соглашения, Казахстан в пределах своих прав и полномочий «обеспечивает применение недискриминационного режима в отношении налоговых, таможенных и других вопросов, связанных с проектами и контрактами, заключенными в целях их осуществления, а также обеспечивает применение режима не менее благоприятного, чем режим, действующий в отношении сопоставимых проектов или контрактов, финансируемых и/или гарантируемых другими международными финансовыми институтами».

«Казахстан предоставляет для каждого проекта полную и постоянную защиту и гарантии от экспроприации и споров в той степени, в которой это необходимо, чтобы сохранить способность проекта давать доход в целях обслуживания долга, образовавшегося в связи с осуществлением проекта», — сказано в проекте соглашения.

Касательно публичных тендеров в документе отмечается, что СИБ может предоставлять свое финансирование проектов с условием того, что процедуры по участию в тендерах и другие тендерные процедуры для заключения контрактов будут соответствовать его действующим правилам и процедурам.

«Банк должен пользоваться в полном объеме статусом юридического лица на территории Казахстана, включая, в частности, право заключать контракты, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также выступать стороной в юридических разбирательствах. В отношении своей деятельности, осуществляемой на территории Казахстана, банк должен пользоваться режимом не менее благоприятным, чем общий режим, предоставляемый в отношении любой другой международной организации, или режимом, предоставляемым любым сопоставимым международным соглашением в отношении такой деятельности, если такой режим является более благоприятным», — говорится в документе.

В частности, СИБ, согласно договору, должен будет получить беспрепятственный доступ к национальному финансовому рынку Казахстана в соответствии с действующим на дату подписания соглашения законодательством Казахстана, «а его облигации, ценные бумаги и другие сопоставимые финансовые инструменты должны пользоваться режимом, в том числе, налоговым, который является не менее благоприятным, чем режим для сопоставимых финансовых инструментов прочих международных финансовых институтов».

«Активы Банка должны быть освобождены: от обысков и любых форм экспроприации; от любых взысканий, мер воздействия или наложения ареста до вынесения окончательного, не подлежащего обжалованию, судебного решения против Банка, вынесенного компетентным судебным органом», — сказано в проекте соглашения.

Кроме того, документ подразумевает иммунитет для представителей банка из числа нерезидентов Казахстана от судебного и административного преследования в связи с действиями, выполняемыми в рамках должностных обязанностей.

«Указанный иммунитет не распространяется на ответственность в связи с телесными повреждениями или смертью, вызванными действиями со стороны должностного лица или сотрудника банка», — отмечается при этом.

Ожидается, что соглашение будет подписано на неограниченный срок.

Проект рамочного соглашения вынесен на публичное обсуждение до 18 октября.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что правительство Казахстана намерено внести на рассмотрение президента РК проект указа «О подписании рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан».

Напомним, 11 сентября 2017 года МИА КазТАГ информировало о том, что СИБ может стать партнером Казахстана. Тогда в министерстве национальной экономики РК отмечали, что МНЭ РК и СИБ будут работать над заключением рамочного соглашения. При этом подробности переговоров не раскрывались.

СИБ – многосторонний банк развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии. Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-партнерам компаний из стран Северной Европы). СИБ имеет значительный кредитный портфель в сфере окружающей среды за пределами своих стран-членов, в том числе регионах Балтийского и Баренцева морей.