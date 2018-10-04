Порядок пересечения госграницы жителями приграничных регионов РК и РФ может измениться

Астана. 4 октября. КазТАГ – Порядок пересечения государственной границы жителями приграничных регионов Казахстана и России может измениться, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«Одобрить прилагаемый проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года», — говорится в представленном документе.

Согласно действующий правилам, при пересечении госграницы казахстанцы должны предоставлять удостоверение личности или паспорт гражданина РК и заверенную органами юстиции либо акимами сельских приграничных округов выписку из книги регистрации граждан (книги учета жильцов), удостоверяющую его проживание в населенном пункте приграничной территории.

«В приложении 3 к соглашению в перечне документов, действительных для пересечения казахстанско-российской государственной границы гражданами РК и РФ, проживающими на приграничных территориях, для граждан РК, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: «1. Удостоверение личности гражданина РК и документ, подтверждающий его регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории, выданный уполномоченным государственным органом РК», — сказано в предложенной редакции правок.

Аналогичное изменение намерены ввести и для лиц, предъявляющих при пересечении госграницы паспорт гражданина РК.

«Постановлением правительства РК от 1 декабря 2011 года №1427 предоставление гражданами книги регистрации граждан, в качестве документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства, было отменено и заменено на адресную справку с места жительства. В этой связи возникла необходимость внесения соответствующих изменений в соглашение», — уточнил в пояснительной записке к документу министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.