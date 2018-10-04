Алматы. 4 октября. КазТАГ – Курс продажи доллара США превысил Т370 в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

Так, вечером в четверг в большинстве обменников Астаны $1 продают в среднем за Т370, а в некоторых и за Т371.

В обменных пунктах Алматы средний курс продажи доллара США и вовсе составляет Т374-Т7374 за $1.

В Шымкенте $1 в обменниках продают в среднем по Т370.

Отметим, что утром 1$ в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента продавали по Т368, Т367 и Т366 соответственно.

Вместе с тем, средневзвешенный курс тенге на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) ослаб на Т3 до Т367,2/$1.