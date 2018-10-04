Алматы. 4 октября. КазТАГ – Первые германо-израильские консультации по проблеме антисемитизма прошли в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

«Мы осознаем, что по-прежнему несем ответственность за преступления во время холокоста. Мы должны признать, что в Германии до сих пор существует антисемитизм, отчасти он даже усилился. Правительство ФРГ полно решимости противостоять такой тенденции. Сегодня параллельно с межправительственными консультациями впервые прошли германо-израильские консультации по проблеме антисемитизма», — заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Она отметила, что считает это очень важным пунктом в то время, когда, «к сожалению, антисемитизм в различных проявлениях остается на повестке дня, в том числе в Германии».

Под термином «холокост» понимают геноцид евреев в нацистской Германии, а также на территории ее союзников и оккупированных стран. По разным оценкам, число жертв холокоста составляет от 15 млн до 20 млн человек.