Максимальную сумму кредита по программе «7-20-25» для пригородов Астаны и Алматы подняли до Т25 млн

Астана. 4 октября. КазТАГ – Максимальную сумму кредита по программе ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» («7-20-25») для пригородов Астаны и Алматы подняли до Т25 млн, сообщается в ответе председателя Национального банка РК (НБРК) Данияра Акишева на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана.

«В августе текущего года Национальный банк внес изменения в программу, согласно которым г. Шымкент и пригородные зоны городов Астана и Алматы отнесены к регионам с максимальной стоимостью приобретаемого по программе жилья в размере Т25 млн», — говорится в ответе Д. Акишева в четверг.

Касательно стимулирующих мер для отдельных категорий населения он отметил, что программа «предусматривает единые льготные условия ипотечного кредитования для всех категорий граждан РК.

«Вместе с тем акиматами г. Шымкент и Актюбинской области в рамках оказания поддержки отдельным социальным группам принято решение субсидировать 50% первоначального взноса, установленного программой. В настоящее время прорабатывается вопрос субсидирования первоначального взноса по программе акиматами городов Астана, Алматы, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской областей и других регионов», — отметил глава НБРК.

Также он ответил на вопрос о возможности пересчета максимальной стоимости жилья по программе «7-20-25».

«Максимальная стоимость приобретаемого жилья по программе была определена исходя из рыночной стоимости первичного жилья в соответствующем регионе, поэтому в настоящее время вопрос о ее пересмотре не рассматривается», — пояснил Д. Акишев.

5 сентября депутаты фракции «Ак жол» обратились с запросом на имя руководителя финрегулятора, в котором указали на ряд проблем, с которыми сталкиваются желающие получить кредит по программе «7-20-25». В их числе были названы низкие проценты одобрения кредитов, а также невозможность покупки многодетными семьями просторных квартир из-за ограничения максимальной суммы ипотеки в размере Т15 млн в ряде регионов.