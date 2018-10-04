Продавцов угля обяжут выписывать электронные счета-фактуры с 2019 г.

Астана. 4 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Продавцов угля обяжут выписывать электронные счета-фактуры с 2019 года.

«Был предложен механизм так называемого отслеживания всей цепочки реализации угля – начиная от месторождения, заканчивая конечным потребителем в рамках внедрения информационной системы виртуальный склад… По виртуальному складу предполагаем внедрить в 2019 году. В результате каждый продавец, который покупает уголь для последующей перепродажи, будет обязан завести виртуальный склад и выписывать электронные счета-фактуры. Это не касается только лиц, которые покупают для личных нужд», — сообщил руководитель специализированного управления комитета государственных доходов министерства финансов РК Шафкат Кудабаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, вопрос внедрения электронной системы сейчас активно отрабатывается с бизнес-сообществом, чтобы со следующего года уголь уже официально был включен в перечень товаров, которые будут контролироваться с помощью информационной системы виртуальный склад.

«В прошлом отопительном сезоне мы находили трейдеров, которые завышали цену в 2-3 раза по сравнению с ценой источника, при этом не выплачивая соответствующий объем налогов, мы принимаем к ним меры… Считаем, что новая мера будет действенная и поможет нам решить вопрос с таким социальным продуктом, как уголь», — отметил глава спецуправления КГД.

Он добавил, что есть определенные критерии, по которым в уполномоченном ведомстве определяют таких покупателей.

«Мы прекрасно понимаем, что физическое лицо, которое покупает для своих нужд, явно не будет покупать себе 180 вагонов угля. Если мы видим, что ИП Иванов 10 раз в день возит, то по нему усиливается мониторинг… Есть индивидуальные предприниматели, которые закупают по 3-4 состава вагонов угля. По всем документам мы видим, что он может купить и продать порядка 180 вагонов. Пускай он берет эти 180 вагонов, продает, но он должен встать на налоговый учет, заплатить налоги с этой операции и работать в «белую» со всеми своими контрагентами», — объяснил Ш. Кудабаев.