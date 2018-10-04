Продавцов угля обяжут выписывать электронные счета-фактуры с 2019 г.

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Астана. 4 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Продавцов угля обяжут выписывать электронные счета-фактуры с 2019 года.

«Был предложен механизм так называемого отслеживания всей цепочки реализации угля – начиная от месторождения, заканчивая конечным потребителем в рамках внедрения информационной системы виртуальный склад… По виртуальному складу предполагаем внедрить в 2019 году. В результате каждый продавец, который покупает уголь для последующей перепродажи, будет обязан завести виртуальный склад и выписывать электронные счета-фактуры. Это не касается только лиц, которые покупают для личных нужд», — сообщил руководитель специализированного управления комитета государственных доходов министерства финансов РК Шафкат Кудабаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, вопрос внедрения электронной системы сейчас активно отрабатывается с бизнес-сообществом, чтобы со следующего года уголь уже официально был включен в перечень товаров, которые будут контролироваться с помощью информационной системы виртуальный склад.

«В прошлом отопительном сезоне мы находили трейдеров, которые завышали цену в 2-3 раза по сравнению с ценой источника, при этом не выплачивая соответствующий объем налогов, мы принимаем к ним меры… Считаем, что новая мера будет действенная и поможет нам решить вопрос с таким социальным продуктом, как уголь», — отметил глава спецуправления КГД.

Он добавил, что есть определенные критерии, по которым в уполномоченном ведомстве определяют таких покупателей.

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«Мы прекрасно понимаем, что физическое лицо, которое покупает для своих нужд, явно не будет покупать себе 180 вагонов угля. Если мы видим, что ИП Иванов 10 раз в день возит, то по нему усиливается мониторинг… Есть индивидуальные предприниматели, которые закупают по 3-4 состава вагонов угля. По всем документам мы видим, что он может купить и продать порядка 180 вагонов. Пускай он берет эти 180 вагонов, продает, но он должен встать на налоговый учет, заплатить налоги с этой операции и работать в «белую» со всеми своими контрагентами», — объяснил Ш. Кудабаев.

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