Экс-президент Франции Олланд призвал упразднить должность премьер-министра

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал упразднить должность премьер-министра, чтобы у исполнительной власти был только один глава, пишет французская газета LeFigaro.

«Бывший президент Франции Ф. Олланд призвал упразднить должность премьер-министра, чтобы у исполнительной власти был только один глава, и наделить парламент полномочиями, подобными полномочиям американского конгресса», — говорится в сообщении.

Обращаясь к сенату, парламенту, Национальной ассамблее и президенту, Ф.Олланд заявил, что единственным главой исполнительной власти должен быть президент.

«Я считаю, что, как говорил Жорж Помпиду, необходимо «разрубить гордиев узел» и «идти до конца», то есть президент республики должен быть единственным главой исполнительной власти», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что президент должен избираться на 5 лет и обязательно быть лидером большинства, и напомнил, что нынешний премьер-министр «даже не является членом партии большинства».

Ф. Олланд отметил, что «идея иметь громоотвод» в виде премьер-министра, которого можно сменить в случае возникновения проблем в конечном счете, является способом избежать ответственности.