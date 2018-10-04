Находящихся в межгосударственном розыске двух иностранных граждан задержали в Карагандинской области

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Алматы. 4 октября. КазТАГ — Находящихся в межгосударственном розыске двух иностранных граждан задержали в Карагандинской области, сообщает пресс-служба областного ДВД.

«В ходе проведения оперативного профилактического мероприятия «Розыск» сотрудниками отдела криминальной полиции и участковыми инспекторами полиции УВД Бухар-Жырауского района в с. Уштау была задержана 44-летняя гражданка Российской Федерации, разыскиваемая Республикой Башкортостан по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ, в отношении которой была избрана мера пресечения «подписка о невыезде». Также сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Балхаша был задержан 34-летний разыскиваемый МВД России за хранение наркотиков», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отмечается, всего за 2 дня проведения оперативного профилактического мероприятия «Розыск» было задержано 10 человек.

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