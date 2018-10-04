10 вызовов для правительства Сагинтаева. Распыление целей и ресурсов. Часть 7

Зачем чиновники ведут постоянный поиск «точек роста» на теле национальной экономики?

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Вызов №7: Точки роста экономики

Периодически, когда встает вопрос о том, что экономика должна расти, в правительстве начинают говорить о точках роста.

Они могут быть самыми разными.

Иной стране и нации даже не нужны эти формулировки. Но у нас все иначе.

И если уж диверсификация экономики в полном смысле этого слова не может служить драйвером, механизмом, двигателем, который заведется и наконец сделает Казахстан, как страну, процветающей, а казахстанцев, как нацию, гордыми и счастливыми, то чиновники ведут постоянный поиск этих чудесных точек на теле национальной экономики.

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Точно, до десятой и сотой долей, неизвестно, какой вклад в экономику страны вносит та или иная отрасль. По крайней мере, открытые данные не позволяют представить структуру ВВП Казахстана без погрешности.

Возможно, в распоряжении самого правительства полная информация и есть, но она – для внутреннего пользования. Это, знаете ли, удобно. Исполнительная власть работает по своему внутреннему распорядку, а общество в целом и экспертное сообщество в частности не имеет возможности видеть эти данные, сопоставлять, анализировать, критиковать действия кабинета министров и отдельных ведомств.

Мы живем с широко открытыми глазами, но видим совершенно другую картину мира, чем видят ее в высоких кабинетах Астаны.

Ведь даже вклад экспортных товаров в ВВП страны оценивается по разному – от 60 до 75%, все, видимо, зависит от внутренних ощущений и предположений аналитиков.

Впрочем, совсем недавно глава Национального банка Данияр Акишев бросил камень в огород правительства, открыто признав, что почти вся казахстанская экономика зависит от нефти: «Зависимость есть. Экономика Казахстана зависит от нефти, и остается высокой доля нефтяного экспорта. Зависимость от экспорта нефти, нефтегазового конденсата и металлов, наверное, даже выше, чем в России, – около 85%».

В таком контексте, конечно, нужно что-то срочно делать. Что именно? Правильно, искать точки роста!

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Справедливости ради, надо сказать, что лексикон чиновников высшего полета давно уже обогащен этой магической фразой. Но, увы, уровня высшего пилотажа они пока не достигли. Потому что дальше слов и емких формулировок дело не идет.

В разные годы точки роста определялись по-разному: благо, есть тысячи деталей, из которых состоит или может состоять экономика. И как только возникает потребность поговорить об экономике и светлом будущем, министры и квазименеджеры откручивают очередной винтик и начинают обосновывать его значение в общем механизме.

Маленький гигант большого замысла.

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Помните, как в начале двухтысячных нам говорили, что банковский сектор у нас едва ли не самый прогрессивный в мире и что он способен стать драйвером экономики, ведь для изменений нам нужны деньги, кредитование? Какие катаклизмы произошли за эти годы и происходят в финансовой сфере – даже сложно представить: реструктуризация, выкуп государством, ликвидация, слияния – с неизбежной потерей государственных вливаний во имя спасения.

Чего уже только не было в нашем XXI веке: кластерная идеология; выброс денег на многочисленных иностранных консультантов; создание РФЦА, его бесславная кончина (теперь пошли по второму кругу, произведя на свет, недолго думая, МФЦА); учреждение инновационного фонда, который через несколько лет завалился, похоронив немало бюджетных средств; создание многочисленных СЭЗ; проектирование новых мегаполисов и прожекты по развитию моногородов; курс на урбанизацию.

Организовали ряд международных дискуссионных площадок, провели Азиаду и EXPO, надеясь повысить не только узнаваемость страны, но и получить ощутимый макроэкономический эффект.

Экономических инициатив много – правительства разных лет не страдали отсутствием креатива. И этот креативный поток продолжается.

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Министр национальной экономики Тимур Сулейменов растекается мыслью по древу. У него должность такая. Он отвечает в целом за экономику. Перед его ведомством стоят гипер-задачи: вхождение в тридцатку самых развитых стран мира, третья модернизация экономики. Трудная задача, нет цели амбициознее! Кого будем вымещать из этого списка? Огласите, пожалуйста!

Министр собирается создавать новую (не очередную ли?) модель роста. «Нужно сделать ставку на привлечение частных инвестиций». «Ключевыми драйверами в новой модели роста станут сектора экономики, которые в состоянии обеспечить рост производительности и экспорта». «Большой потенциал для экономического роста есть в традиционных секторах: промышленности и сельском хозяйстве. А чтобы его раскрыть, необходимо продолжить и экстенсивное, и интенсивное развитие наших базовых отраслей экономики». «Будет разработана Национальная экспортная стратегия. Она должна выявить новые экспортные продукты и ниши на внешних рынках для увеличения объема экспорта. В Стратегии мы планируем совместить наши возможности в части экспорта товаров и возможности транспортировки».

Краткий курс молодого чиновника: ему невдомек, что многое из того, что видится ему новьем, открытием, употребляется в речи не впервые. И уже было когда-то записано в программных документах – может быть, лишь в иной стилистической форме.

Еще он говорит о большом экспортном потенциале образовательных и медицинских услуг (поясните, кто знает, что имеют ввиду чиновники, когда вещают об этом), импортозамещения, начиная от продуктов питания и легкой промышленности (а ведь на ней уже ставили большой крест) и заканчивая брутальной металлургией.

Развитие продуктивной занятости, ревизия законодательства во имя конкуренции, сокращение государственного участия в регулировании и экономике…

Вот такой схематический взгляд на развитие экономики.

Все правильно. Вот уже третье десятилетие все правильно.

Точки роста – целый арсенал. Видимо, в надежде: что-нибудь, да выстрелит.

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Проблем с определениями у нас нет. Как нет и проблем с деньгами, которые выделяются на развитие того или иного сегмента. Например, щедрым дождем проливаются деньги на субсидирование сельхозпроизводителей и разные программы по обучению и трудоустройству населения. Ведь это тоже «точки роста».

Однако драгоценную и столь необходимую влагу поглощают разные «крыши», а на иссушенную почву попадают лишь отдельные капли.

Правительство никак не желает понять, что нельзя давать субсидии в такой экономике, которая зиждется на откатах, воровстве, приписках, нерациональном использовании денежных ресурсов. Ведь можно кредитовать под разумный процент любую сферу, и она начнет подниматься.

И, да, нужно пересмотреть свое отношение к этому определению вообще. Как говорит один известный экономист, «точки роста – это не то, куда надо много денег, а то, что будет востребовано как в стране, так и за ее пределами».

Истина проста, но мы ее пока не постигли…

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