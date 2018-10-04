Династийный транзит диктует текущий подбор кадров 04.10.2018 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 140 0 Политолог Максим Казначеев о смене поколений в государственном управлении Казахстана Похожие материалы: План развития Туркестана представили Назарбаеву На $2,1 млрд снизили планируемый на 2019 г. предельный размер внешнего долга квазигоссектора РК Назарбаев поручил Байжанову изучить нормативно-правовую базу для эффективного функционирования нового закона о Совете безопасности Правительство Германии ужесточит миграционное законодательство Назарбаев направил в адрес жителей Приаралья поздравление с 200-летием Кызылорды