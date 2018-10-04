В Астане начался отопительный сезон

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Астана. 4 октября. КазТАГ – В Астане начался отопительный сезон, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«В Астане официально стартовал отопительный сезон. С сегодняшнего дня тепло начнет поступать в городские многоэтажки. Процесс займет несколько дней. На сегодняшний день по заявкам уже подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкультбыта. Тепло подано в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений, 3 объекта культуры», — сообщили в горакимате в четверг.

По информации столичных властей, запасы топлива на источниках составляют: по углю – 332 606 тонн, в том числе на ТЭЦ-1 – 50 679 тонн, на ТЭЦ-2 – 281 927 тонн; по мазуту – 5 770 тонн, том числе на ТЭЦ-1 – 3 203 тонны (дополнительный резерв – 5 382 тонны) и на ТЭЦ-2 – 2 567 тонн.

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