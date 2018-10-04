Тарифы на тепло в Астане пообещали оставить на прежнем уровне

Астана. 4 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Тарифы на тепло остаются на прежнем уровне без изменений, сообщил первый заместитель председателя правления АО «Астанаэнергосервис» Михаил Косачев.

«Дома (в Астане – КазТАГ), будут подключаться, если кто-то хочет раньше, то КСК должна дать заявку соответствующую, а мы подключим уже дома. Акимат города предлагал рассмотреть запуска в конце сентября, но была хорошая погода, поэтому начало отопительного сезона плавно перешла на эту неделю. Тарифы остаются прежними. Они не меняются», — сообщил М.Косачев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, уже начат запуск зимнего режима, ведутся плановые работы по объектам социальной сферы.

«Касательно готовности нашего энергокомплекса, сейчас готовность более 98%. Ведутся завершающие работы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, это плановые работы, которые завершатся к концу октября. Но это не влияет на готовность наших энергоисточников к отопительному сезону», — добавил зампредседателя «Астанаэнергосервис».

В целом, согласно информации заместителя руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Багдата Байсадыкова, на сегодня подготовка энергетического комплекса столицы к предстоящему отопительному сезону идет согласно плану.

«По состоянию на 2 октября готовность энергоисточников составляет 96%, сети теплоснабжения 90%, сетей электроснабжения 99% и водоснабжения -94%. (…) Общий запас угля на тупиках по состоянию на 3 октября 11 168 тонн. Отопительный сезон начинается при установившейся температуре +10 и ниже в течение 5 суток», — отметил Б.Байсадыков.