Алматы. 4 октября. КазТАГ – Первая исламская ипотека появилась в Казахстане, сообщила пресс-служба банка Al Hilal.

«АО «Исламский банк «Al Hilal» запускает первую в Казахстане исламскую ипотеку. Воспользоваться новым продуктом, построенным по принципам исламского финансирования, на данный момент смогут жители Алматы, Астаны и Шымкента как для приобретения жилья, так и для рефинансирования уже существующей ипотеки в другом банке. При этом новый продукт рассчитан для всех, вне зависимости от вероисповедания», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как поясняется, исламская ипотека отличается от традиционной отсутствием процентной ставки, так как это запрещено правилами и принципами шариата.

«Структура продукта выглядит следующим образом: банк покупает жилье и далее продает его клиенту с наценкой в рассрочку, при этом наценка заранее известна клиенту и остается фиксированной на весь срок финансирования. В основе продукта прозрачность и выгода: клиент сразу видит конечную цену за жилье», — подчеркивается в сообщении.

Еще одной отличительной особенностью продукта является метод выплат. «Схема оплаты по исламской ипотеке банка Al Hilal предполагает равные платежи на протяжении всего срока финансирования, так же, как и аннуитет, однако переплата, свойственная ему, отсутствует», — указано в сообщении.

Также отмечается, что исламская ипотека — один из первых розничных продуктов исламского финансирования, рассчитанных на физических лиц. Al Hilal планирует и далее развивать розничное направление исламского банкинга в Казахстане.