Актобе. 4 октября. КазТАГ — По Т150 млн за каждого погибшего требуют родные узбекистанцев, сгоревших в автобусе в Актюбинской области, передает корреспондент агентства.

«Потерпевшая сторона просит суд назначить виновным самое строгое наказание, а также выплатить им в качестве морального ущерба по Т150 млн за каждого погибшего», — сообщила адвокат Акжан Акылова в четверг.

Отметим, что в Актобе в СМУС по уголовным делам Актюбинской области продолжается суд по делу о сгоревшем пассажирском автобусе, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана.

Напомним, 18 января в 10.30 по времени Астаны на 1068-м км автодороги Самара – Шымкент произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra, в котором заживо сгорели 52 человека. Все граждане Узбекистана. Из огня удалось выбраться пятерым, трое из них водители – граждане РК.

В конце июля громкий процесс начался в Иргизском районном суде, однако сторона защиты ходатайствовала о переносе места рассмотрения дела в областной центр. В качестве причин были названы отдаленность района от Актобе, отсутствие условий для длительного пребывания участников процесса.

На скамье подсудимых пятеро мужчин, трое водителей и двое сотрудников транспортной компании «Азия транзит сервис», которые отвечали за предрейсовый осмотр автобуса. Свою вину они не признают.

Владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.