Астанинский процесс по Сирии оказался эффективным форматом переговоров, считает Назарбаев

Астана. 5 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Астанинский процесс по Сирии оказался эффективным форматом переговоров.

«Казахстан достойно завершает свою работу в Совете безопасности (ООН – КазТАГ). Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматом переговоров по мирному урегулированию кризиса в этой стране», — сказал Н. Назарбаев в завершение выступления с посланием к народу Казахстана в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что в непростых современных условиях внешняя политика РК требует адаптации, продвижения национальных интересов на принципиальных и прагматических параметрах, поэтому министерству иностранных дел надо проводить и далее эту работу.

Напомним, в Астане состоялись несколько раундов переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Первый раунд 23-24 января 2017 года был отмечен тем, что впервые за всю историю конфликта за стол переговоров сели представители правительства Сирии и групп вооруженной оппозиции. Второй раунд состоялся 15-16 февраля, третий – 14-15 марта. Четвертый, пятый и шестой прошли 3-4 мая, 4-5 июля и 14-15 сентября, соответственно, седьмой раунд проведен 30-31 октября, а восьмой раунд состоялся 21-22 декабря 2017 года.

Стороны подтвердили решимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации запрещенных группировок «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и других террористических организаций, а также не допустить перемещения экстремистов в иные страны и регионы.