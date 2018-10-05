Президент распорядился о создании единой базы земельного фонда в Казахстане

Астана. 5 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости страны.

«Еще одним вопросом работающих людей являются бюрократические процедуры в сфере земельных отношений и строительства. В этом вопросе нет прозрачности, полного доступа к информации для населения и бизнеса. Поручаю создать единую информационную базу данных о земельном фонде, объектах недвижимости. В этом вопросе надо жестко разобраться, навести порядок, отдать землю реальным инвесторам. Я уже говорил», — сказал Н.Назарбаев, выступая с ежегодным посланием народу в пятницу.

Однако, по его словам, это только один пример проблемы, поэтому надо в целом поработать по всем направлениям, которые касаются земельных вопросов.

«В целом в 2019 году — 80%, в 2020-м — 90% госуслуг должны быть переведены в электронный формат, чтобы каждый видел и знал, что есть что. Хватит. 27 лет погуляли, начальники позахватывали земли, ничего не делают. Прокуратуре, Кожамжарову (генпрокурор РК Кайрат Кожамжаров – КазТАГ) еще раз поручаю посмотреть. Даже внутри Астаны хотят строить — нету. Чей-то. А чей? Иди и ищи. Но прокуратура на то и прокуратура, чтобы добраться до истины. Назови фамилию всему Казахстану, кто за этим сидит. Может, здесь сидит. В этом зале. Я не против, если взял, то используй эту землю», — добавил президент.