ДНК свиньи обнаружили в халяльных колбасах двух казахстанских фирм

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Алматы. 5 октября. КазТАГ – ДНК свиньи обнаружили в халяльных колбасах двух казахстанских фирм, сообщает пресс-служба ОО «Национальное общество по защите прав потребителей «Сапа».

«Вы помните наши находки фальсификата молока. Вчера мы опубликовали обнаружение ДНК свиньи в колбасе «Мусульманская» ТОО «МПЗ Бижан» (г.Алматы, ул. Дулатова, 52 «Б»). Сегодня к нам пришли новые результаты испытаний. В этот раз ДНК свиньи обнаружена в колбасе полукопченой «Дастархан», которую производит ТОО «Рубиком» (г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 3/1)», — говорится в сообщении, опубликованном на странице общества в Facebook.

«Как видите на колбасе стоит надпись «без содержания свинины». ТОО «Рубиком» рекламирует свою продукцию как эталон качества, соответствующий мировым стандартам», — добавили в пресс-службе.

Материалы с протоколами испытаний ОО «Сапа» отправило в ТОО «Рубиком» и государственные органы для принятия мер к нарушителю прав потребителей.

«Производителям нужно знать, что нет запрета применения свинины в технологии. Но, если применяешь, то нужно писать и указывать на упаковке настоящее содержание, а не обманывать потребителя. Данную колбасу и ТОО «Рубиком» мы включим в «черный список» на сайте oo-sapa.kz. Потребителям также рекомендуем запомнить колбасу «Дастархан» ТОО «Рубиком», — заключается в сообщении.

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