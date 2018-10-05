Алматы. 5 октября. КазТАГ — К 15 годам тюрьмы приговорили экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака за коррупцию, пишет ТАСС.

«Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью, к 15 годам тюрьмы», — говорится в сообщении со ссылкой на агентство Yonhap в пятницу.

Отмечается, что Бак был признан виновным по семи из 16 пунктов обвинительного заключения. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 13 млрд вон ($11,5 млн).

Напомним, ордер на арест Ли Мен Бака, занимавшего пост президента Южной Кореи с 2008 по 2013 год, был выдан 22 марта 2018 года. В начале апреля прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента во взяточничестве, присвоении средств, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, нарушении избирательного законодательства, потребовав для него 20 лет колонии. Следствие также отмечало, что Ли Мен Бак мог незаконно получать и присваивать средства (до $10,3 млн) из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций.

Сам экс-президент неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявив, что нынешние власти страны проводят кампанию против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. Ли Мен Бак стал пятым по счету южнокорейским экс-президентом, ставшим фигурантом уголовного дела.