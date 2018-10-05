Тайные, претайные советники

Смогут ли независимые эксперты повлиять на экономическую и денежную политику государства – во имя улучшения жизни казахстанцев?

И в правительстве, и в Национальном банке Казахстана обкатывается новый формат – встречи с представителями экспертного сообщества. При этом уважаемые экономисты чаще используются как статисты и слушатели «верного курса», чем как уважаемые экономисты, со своим взглядом на экономическую и монетарную политику государства.

Создается впечатление, что их скорее приручают, чем используют по назначению. К их мнению, как профессионалов, мало прислушиваются и редко исполняют их рекомендации.

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Не так давно пресс-служба Нацбанка распространила пресс-релиз о том, что состоялась очередная встреча с представителями экспертного сообщества.

С финансовыми экспертами обсудили вопросы денежно-кредитной политики, ситуацию на денежном и валютном рынках, а также уже состоявшееся решение финансового регулятора по сохранению базовой ставки на уровне 9% с симметричным коридором +/-1%.

И далее в этом релизе повествуется о том, что, собственно, происходило на этой встрече.

Главным докладчиком был директор департамента исследований и статистики Нацбанка Виталий Тутушкин. Он добросовестно подготовил презентацию, сообщив экспертам о том, что до конца 2018 года уровень годовой инфляции сохранится внутри целевого коридора (5-7%).

Однако дальше казахстанцев ожидает маленький форс-мажор: повышаются риски нахождения инфляции возле верхней границы прогнозного коридора в 2019 году (4-6%) с превышением целевого ориентира 2020 года (ниже 4%). Дескать, на это будет оказывать свое влияние ряд факторов: восстанавливающийся внутренний спрос и мировая экономика.

Представитель Нацбанка рассказал экспертам, что специалисты внимательно отслеживают динамику показателей, которые могут оказать влияние на инфляцию в ближайшие 1-2 года, но на данном этапе Нацбанк не считает необходимым принятие корректирующих мер. Однако, в случае усиления фактического и прогнозируемого инфляционного давления, Национальный банк не исключает возможности ужесточения денежно-кредитной политики.

Читаем дальше. Оба-на, опять доклад.

На кафедру выходит директор департамента монетарных операций Алия Молдабекова. Она комментирует положение на валютном и денежном рынках страны.

«Ситуация на внутреннем валютном рынке отражает баланс спроса и предложения иностранной валюты. С учетом произошедшего оттока портфельных инвестиций из нот Национального Банка со стороны нерезидентов на фоне общей тенденции по оттоку капитала из развивающихся стран, дальнейшее влияние данного фактора на ослабление тенге по отношению к доллару будет ограничено», — вещает докладчик.

Она очень надеется, что «переход на систему Т+1 позволит повысить привлекательность внутреннего рынка для иностранных инвесторов, будет стимулировать развитие рынка производных финансовых инструментов, а также собственных систем прогнозирования в банках второго уровня».

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На то, что мы прочли все новости от Нацбанка и усвоили взаимосвязи, порой очень трудные для понимания не экономистов, нам потребовалось ровно две минуты. Уважаемые эксперты на это потратили, наверное, часа два.

При этом они, конечно, имели право задавать свои вопросы и высказывать суждения. Но никакой полемики составители пресс-релиза не представили, ограничившись лишь вдохновленным бэкграундом: «В заключение встречи представители Национального банка Казахстана ответили на вопросы экспертов, которые, в свою очередь, подчеркнули важность проведения подобных встреч, на которых имеется возможность получить достоверную информацию о текущей ситуации и изменениях на финансовом рынке страны».

Стоило ли нашим экономистам тратить на это – получение достоверной информации – свое драгоценное время? Может быть, надо было лишь подписаться на новости Нацбанка?

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Формат встреч с независимыми экспертами используется не впервые, и не только Нацбанком.

Как вспоминают сами эксперты, при правительстве с ноября 2008 года и до конца 2011 года существовал Совет экономических консультантов.

Если помните, это было жестокое испытание для страны: сразу три ведущих банка оказались на грани банкротства, в качестве исцеляющей пилюли им прописали реструктуризацию, а потом и государство подключилось к спасению. Из реанимации в общую палату были переведены не все. Иные уж на погосте. Экономика испытывала глубочайший стресс прежде всего из-за рынка недвижимости, который рушился на глазах. Надо было принимать срочные меры.

Правительство решило, что это будет антикризисная программа.

Так вот, те эксперты, которые вошли в Совет, критиковали этот документ. Нельзя было вливать огромные, фантастические средства в спасение частных банков. Но государственные и квазименеджеры трусили (а может, имели какой-то свой интерес?). Это теперь понятно, что и без этих банков финансовый рынок жив – не здоров, конечно, но жив, а тогда все выглядело апокалипсично.

Тем не менее, Совет просуществовал только три года. Видимо, к концу 2011-го страх кое-кого отпустил.

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Еще одна эпопея была с экспертами, когда кабинет министров возглавил Бакытжан Сагинтаев. Тогда девять известных экономистов были созваны в Астану и удостоились высокой аудиенции.

На встречу приехали подготовленные, каждый – со своим кейсом.

Пресса писала об этом факте – что вновь назначенный премьер принимает экспертов, с пиететом. Больше акцентировали внимание на этом факте, чем на том, что, собственно, предлагают экономисты.

Времени на то, чтобы обсудить каждый вариант развития, было мало. Пробежали по верхам. О том, что их рекомендации будут рассмотрены, а тем более – приняты, не договорились.

Можно поднять эти предложения по пунктам: необходимо определиться с анализом затрат и выгод свободных экономических и индустриальных зон, навести порядок в статистике по безработным и не заниматься приписками, нужно уходить от поддержки производителей к поддержке спроса. Много было интересных и рациональных предложений. Не учтены до сих пор.

А некоторые шаги, которые предприняло правительство, вообще противоречат предложениям. Это касается и политики валютного курса (эксперты говорили об острой необходимости держать тенге более или менее стабильным), и политики в отношении самозанятых (в условиях кризиса, говорили эксперты, нельзя администрировать эту категорию населения — придется так раздуть налоговый аппарат, что сам сбор налогов потеряет смысл). То же самое происходит и в отношении бюджетников – их содержание не выдерживает никакой критики. Именно им, учителям и врачам, социальным работникам, а не чиновникам и депутатам, надо поднимать зарплаты, чтобы улучшить качество жизни казахстанцев.

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Продолжает ли существовать экспертный совет при правительстве Сагинтаева, неизвестно. Некоторые экономисты, входившие в пул избранных, говорят, что да, дескать, последнее заседание было в июле.

Но никаких признаков этого нет. Каких-либо следов в виде сообщений в СМИ и социальных сетях нам найти не удалось.

Все вернулось на круги своя…

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А на днях один из экономистов из пула «замеченных правительством» пожаловался на то, что его пригласили выступить в парламенте с докладом. «Перелет и проживание вы должны оплатить сами», — последовало уточнение. Вопрос был исчерпан.

«Почему властные структуры нанимают зарубежных консультантов, которые понятия не имеют о нашей жизни и казахстанской специфике за миллионные, в долларах, гонорары, а к отечественным специалистам относятся столь пренебрежительно?», — сказал авторитетный экономист.

И разве он не прав?

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