Из десяти трое работают, остальные – ручки переставляют, заявил Назарбаев о чиновниках Казахстана

Астана. 5 сентября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Оптимизации государственных органов и сокращение числа чиновников должны привести к повышению качества их работы и экономии бюджетных средств, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«По своему опыту знаю лично – в отделе сидит 10 человек, допустим, в социально-экономическом отделе аппарата президента, из этих 10 трое пашут за всех, остальные – ручки переставляют, мы же знаем это. И кто работает, на тех все сваливают, они и пишут, и отчитываются. Мы знаем это. Так лучше тех троих оставить вместо десяти», — сказал Н. Назарбаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана в пятницу.

Он отметил, что пилотный проект по оптимизации и сокращению кадров в ряде организаций оказался успешным.

«В 2-2,5 раза поднята зарплата (тем, кто остался после сокращения – КазТАГ), но сокращены люди, сокращены начальники, отделы и их руководители. При этом отток кадров с госслужбы сократился в два раза и в три раза увеличился приток кадров из частного сектора и лучших вузов. Это будет качество. Для перехода на эту модель оплаты труда я указом своим предоставил руководителям госорганов право осуществлять такой бюджетно-кадровый маневр. И с начала следующего года, Бакытжан (Сагинтаев – премьер-министр РК – КазТАГ), должны все приступить к этому. Но не огульно. Надо смотреть с умом. Это не должно ухудшить работу», — сказал президент

Глава государства подчеркнул, что такое сокращение приведет к значительной экономии бюджетных средств.

«На треть сокращено место служащего. Вот я сижу (в роли госчиновника – КазТАГ» – бумага мне нужна, ручка, казахам обязательно секретарша нужна. Вы понимаете же, о чем я говорю. А теперь сколько людей сократили, одна треть кабинетов и площадей. Какая экономия государственных средств», — отметил Н. Назарбаев.

При этом он поручил о тех лицах, кого сократили – «тоже позаботиться, чтобы они где-то работали, не просто так».