Создать национальный комитет модернизации поручил Назарбаев

Астана. 5 октября. КазТАГ – Динара Халдарова. Создать национальный комитет модернизации поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Для мониторинга оценки реализации реформ, основных стратегических документов и, в том числе то, что я сегодня сказал, создать в администрации президента национальный комитет модернизации, который будет мониторить, проверять и требовать выполнения всех указаний, и докладывать мне. Помимо мониторинга статпоказателей он обеспечит проведение опросов населения, бизнеса по важнейшим вопросам. Это будет обратная связь. Мы будем знать, что хотят люди, что их не удовлетворяет. Это практикуют все страны ОЭСР», — заявил Н. Назарбаев, выступая с посланием народу страны в пятницу.

Он отметил, что офис национального комитета модернизации будет регулярно докладывать ему ситуацию в каждом направлении.

«Каждый член правительства, руководитель госоргана и госкомпании будет нести персональную ответственность за достижение поставленных задач», — подчеркнул Н. Назарбаев.