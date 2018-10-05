Заочный суд над экс-акимом Бергеем Рыскалиевым, обвиняемым в создании и руководстве ОПГ, начался в Атырау

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Заочный суд над экс-акимом Бергеем Рыскалиевым, обвиняемым в создании и руководстве организованной преступной группой (ОПГ), начался в Атырау, сообщает «Ак жайык».

«В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области состоялось открытое предварительное слушание по делу в отношении экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, его брата Аманжана Рыскали, зятя Рустема Альбакасова и еще 6 фигурантов, обвиняемых по нескольким статьям УК РК в старой редакции, в т.ч. 235 (создание и руководство организованной преступной группой, участие в преступном сообществе), 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) 193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем)», — указывается в информации, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовных дел и 24 февраля в соответствии с законом через СМИ уведомило Б. Рыскалиева и других обвиняемых о необходимости явки на допрос 2 марта, затем 31 марта 2018 года. Однако в назначенное время Б. Рыскалиев, А.Рыскали, Р.Альбакасов, Е.Избасар, Н.Джулмагамбетов, А.Даневич, М.Джелдыбаев, А.Сулейменов и Б.Темиралин не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

Свое ходатайство озвучил адвокат братьев Рыскалиевых, Альбакасова, Избасарова и Даневича Саян Жунисбаев.

«По завершении досудебного расследования я обратился к следователю Асылбеку Куттыбаеву с письменным заявлением с о предоставлении мне достаточного времени для ознакомления с материалами уголовного дела – это 754 тома, и имеющимися вещественными доказательствами, аудиовидеозаписями. Но следователь предоставил лишь 700 томов. Поэтому прошу вас предоставить мне время — 11 месяцев – для тщательного и полного ознакомления с материалами дела, вещественными доказательствами и аудиовидеозаписями. Во-вторых, прокуратура не вручила мне копию обвинительного акта», — сказал адвокат.

Прокурор на это заявил, что УПК не предусматривает столь длительного изучения материалов дела, поскольку это является затягиванием, и добавил, что имеются подписи стороны защиты об ознакомлении с делом, поэтому оно было направлено в суд.

Судья частично удовлетворила ходатайство С. Жунисбаева, предоставив для ознакомления с материалами дела 15 дней. Начало главного судебного разбирательства назначено на 18 октября без участия подсудимых.

Как раннее сообщалось, судебное разбирательство по делу Б. Рыскалиева и его подельников началось 23 января 2014 года. За это время судом было исследовано 12 блоков преступных деяний – «квартиры», «приватизация объектов», «строительство мостов», «Атырау Курман Курылыс», «деятельность ТОО «Снаб Ойл Строй», «газификация». На скамье подсудимых были 22 человека, среди которых бывшие чиновники различного уровня, работники частных подрядных компаний, вовлеченные в организованную преступную группу и выполнявшие заказы областного и городского акиматов, частные лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств. Все обвиняемые приговорены к срокам от 2,6 до 15 лет лишения свободы.

Сам Б. Рыскалиев объявлен в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного ст. 176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), а также создание организованного преступного сообщества (ОПС), в которое входили 3 ОПГ, созданные в период с 2008 по 2011 годы, данное ОПС, по подсчетам, обвиняется в хищениях на сумму более Т71 млрд бюджетных средств.