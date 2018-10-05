Алматы. 5 октября. КазТАГ – Китай назвал выдумкой обвинения во вмешательстве во внутренние дела и выборы США, сообщает «Синьхуа».

«Необоснованная критика разного рода в отношении внутренней и внешней политики Китая с обвинением во вмешательстве во внутренние дела и выборы США является лишь вводящей в заблуждение выдумкой, взятой ниоткуда. Китайская сторона категорически против такого рода заявлений», — сказала в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, комментируя соответствующее заявление вице-президента США Майка Пенса.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что китайский народ в высокой степени уверен в социализме с китайской спецификой.

«Более того, Китай твердо продвигает всестороннее углубление реформ и расширение открытости внешнему миру. Развитие страны зависит главным образом от самоотверженных усилий всего китайского народа, а также от взаимовыгодного сотрудничества КНР со всеми странами мира, но никак не от милостыни и подаяний со стороны посторонних лиц. Китай последовательно идет по пути мирного развития и привержен развитию отношений дружбы и сотрудничества со всеми странами на основе пяти принципов мирного сосуществования, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества», — сказала представитель МИД КНР.

Как отметила дипломат, Китай всегда был строителем мира во всем мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного порядка.

«Китай никогда не будет осуществлять свое развитие в ущерб интересам других стран, а также будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Китай всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела, и не заинтересован вмешиваться во внутренние дела и выборы США», — заверила она.

Представитель МИД подчеркнула, что политика Китая в отношении США последовательна и ясна.

«Китай стремится прилагать усилия вместе с Соединенными Штатами, чтобы устранить конфликты и претензии, и добиться взаимного уважения и обоюдного выигрыша. Китай призывает американскую сторону исправить ошибки, прекратить необоснованные обвинения и дискредитацию Китая, прекратить наносить ущерб интересам Китая и двусторонним отношениям, а также принять практические меры для поддержания здорового и стабильного развития отношений между КНР и США», — заключила М. Пенса.