Сбежавший из казахстанской колонии главарь ОПГ задержан в Кыргызстане

Бишкек. 5 октября. КирТАГ — Криминальная милиция Кыргызстана задержала главаря особо опасной преступной группы (ОПГ), разыскиваемого правоохранительными органами Казахстана и КР, сообщает КирТАГ.

«В ночь на 5 октября 2018 года на территории города Каракол Иссык-Кульской области сотрудниками 2-управления (уголовный розыск) СКМ МВД задержан гражданин Бекмурзаев Жылдызбек, 1986 года рождения, уроженец Таласской области. Указанный гражданин, ранее неоднократно судимый за разбой, изнасилование, грабеж, объявлен в розыск за совершение ряда тяжких преступлений», — сообщает МВД КР в пятницу.

Напомним, ранее были задержаны члены этой опасной ОПГ, которым инкриминируется целый ряд особо тяжких и тяжких преступлений – ограбление обменного пункта, убийство таксиста, разбой с применением оружия, нападение на китайский ресторан и офис страховой компании, кража оружия и крупных сумм денег.

Все члены ОПГ были задержаны, а главарю и организатору Ж.Бекмурзаеву удалось скрыться.

МВД КР напоминает, что в июле 2017 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками СКМ МВД КР и сотрудниками МВД РК разыскиваемый Ж.Бекмурзаев был задержан в казахстанском Костанае. Однако суд в Казахстане осудил его всего лишь за незаконное пересечение госграницы и приговорил к 6 мес. лишения свободы. Из казахстанской колонии Ж.Бекмурзаев сбежал. Правоохранительные органы Казахстана объявили его в розыск.

Вернувшись в Кыргызстан, Ж.Бекмурзаев сколотил новую ОПГ, на счету которой ряд тяжких преступлений на территории нескольких регионов республики.

Основная операция по задержанию особо опасного преступника прошла в ночь на 5 октября. Ж.Бекмурзаев был задержан в Караколе. В момент задержания при нем обнаружено наркотическое средство — гашиш.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, устанавливается его причастность к другим преступлениям.