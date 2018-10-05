Астана. 5 октября. КазТАГ – На западе Казахстана в пятницу пройдут дожди, на юго-западе с грозами, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на большую часть территории Казахстана влияет отрог антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь в западной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на юго-западе с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра», — говорится в прогнозе синоптиков.

В Астане, по прогнозу, малооблачно, без осадков, ветер южных направлений 5-10 м/с, днем +20+22.Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +24+26.

В Алматинской области без осадков, в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с, +23+28.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, днем в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ветер 15-22 м/с, +26+31, +10+15, +15+20, +13+18, +17+22, +20+25 соответственно. В Западно-Казахстанском, Костанайском, Актюбинском и Мангистауском регионах ожидается дождь.

В Восточно-Казахстанской, Атырауской областях ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с, +13+18 аналогично в двух областях. В Атырауской области прогнозируют дождь.

В Туркестанской и Кызылординской областях ясная погода, без осадков, +27+32, +26+31.

В Акмолинском, Павлодарском и Карагандинском регионах ожидается погода без осадков, +17+22, +18+23, +18+23 соответственно.

В Туркестанской, Мангистауской, на большей части в Кызылординской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки, основываясь на синоптические прогнозы, на реках Республики значительные изменения не ожидаются. На реке Сырдария в пределах Кызылординской области ожидается колебание уровней воды за счет руслового регулирования.