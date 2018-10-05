Астана. 5 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации», направленный на приведение законодательства в соответствие с законом РК «О стандартизации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Как уже сообщалось, основной целью закона «О стандартизации» является формирование национальной системы стандартизации как совокупности субъектов и их отношений в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, где четко определены цели, принципы стандартизации, компетенция и процедуры взаимодействия субъектов стандартизации. Пакет сопутствующих поправок направлен на приведение законодательства РК в соответствие с нормами основного законопроекта «О стандартизации».