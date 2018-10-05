Астана. 5 октября. КазТАГ – В Казахстане принят закон «О стандартизации», сообщила пресс-служба президента РК.

«Главой государства подписан закон РК «О стандартизации», направленный на совершенствование национальной системы стандартизации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось, основной целью закона «О стандартизации» является формирование национальной системы стандартизации как совокупности субъектов и их отношений в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, где четко определены цели, принципы стандартизации, компетенция и процедуры взаимодействия субъектов стандартизации. Пакет сопутствующих поправок направлен на приведение законодательства РК в соответствие с нормами основного законопроекта «О стандартизации».

Внесенные сенатом поправки состоят из трех позиций и предусматривают дополнения в закон «О рынке ценных бумаг».