СМИ сообщили о задержании главы интерпола в Китае

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Пропавший глава интерпола Мэн Хунвэй, который с прошлой недели не выходил на связь, находится под следствием в Китае, пишут «Известия».

«Представители дисциплинарного ведомства забрали 64-летнего чиновника, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности КНР, на допрос сразу после прибытия на родину», — пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

Поясняется, что об этом рассказал собеседник издания 5 октября. При этом фигурантом какого расследования он стал и где мужчина находится, газета не уточняет.

В свою очередь в международной полицейской организации интерпол заявили, что делом о пропаже Мэн Хунвэя должны заниматься власти Франции и Китая, в связи с чем не намерены делать каких-либо комментариев в дальнейшем. Как пишет CNN, французские правоохранительные органы уже приступили к расследованию исчезновения чиновника.

Ранее СМИ сообщили, что супруга главы интерпола заявила в полицию о пропаже мужа, который не выходил на связь, после того как 29 сентября вылетел из Франции в Китай.