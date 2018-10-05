Президент интерпола пропал в Китае

Алматы. 5 октября. КазТАГ — Президент интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае, пишут «Известия».

«Президент интерпола Мэн Хунвэй на протяжении недели не выходит на связь после отъезда из Франции в Китай. Французские правоохранительные органы проводят расследование его исчезновения», — передает радио Europe1 в пятницу.

Как поясняется, глава интерпола отправился в Китай 29 сентября, с этого момента он не выходит на связь. В правоохранительные органы обратилась его супруга, которая проживает с детьми в Лионе.

Мэн Хунвэй возглавил международную уголовную полицию в ноябре 2016 года. До назначения на этот пост он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая. Его предшественницей в интерполе была француженка Мирей Белестрази, руководившая организацией с 2012 года.

Интерпол — международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Участниками организации являются 190 государств.