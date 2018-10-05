Т125 тыс. в год в среднем выделяется в Казахстане на химическую кастрацию педофила

Астана. 5 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Т125 тыс. в год в среднем выделяется на проведение химической кастрации педофила в Казахстане, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

«На 2018 год из республиканского бюджета выделено финансовых средств на сумму Т9,6 млн. Для проведения процедуры химической кастрации на 1 пациента в год выделяется в среднем Т125 тыс.», — говорится в ответе на запрос КазТАГ.

В министерстве напомнили, что принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации осуществляются по решению суда территориальными организациями здравоохранения, оказывающими амбулаторную психиатрическую помощь.

«При этом лицо, в отношении которого назначен данный вид принудительного лечения, будет регулярно наблюдаться врачом-психиатром, терапевтом, урологом, эндокринологом и проходить обследование. Не реже одного раза в 6 месяцев будет осматриваться комиссионно, для решения вопроса о прекращении или продолжении процедуры химической кастрации с последующим направлением решения в территориальный суд», — объяснили в минздраве.

В Казахстане, согласно предоставленным данным, применяется инъекционный препарат, стероидный антиандроген «Ципротерон», который вводится внутримышечно в среднем с введением препарата 1 раз в 14 дней.

На сегодняшний день, согласно информации минздрава, принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации назначены лицу, проживающему в Туркестанской области, проведение процедуры запланировано в октябре 2018 года.

Как сообщили КазТАГ в Верховном суде (ВС), в 2018 году за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних потерпевших по двум приговорам суда химическая кастрация назначена двум фигурантам: один осужден в Восточно-Казахстанской области, другой — в Кызылординской.

«В обоих случаях подсудимые признаны виновными в изнасиловании и развращении малолетних, в одном еще и в насильственных действиях сексуального характера. Преступники были приговорены к 16 годам лишения свободы. Они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбытие наказания определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, где и должны быть проведены указанные принудительные меры медицинского характера», — проинформировали в Верховном суде.

В целом, по данным ВС, за 2018 год в порядке исполнения приговора судами удовлетворено 7 представлений учреждений УИС о назначении экспертизы о наличии (отсутствии) психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию в Туркестанской области — 1, Костанайской — 4, Акмолинской — 2.