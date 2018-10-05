Президент Казахстана поручил создать фонд прямых инвестиций с капитализацией Т300 млрд

Новости 68 0

Алматы. 5 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать фонд прямых инвестиций с капитализацией Т300 млрд, передает корреспондент КазТАГ.

«Для реализации крупных прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, работающего на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами. Примерно выделить на это до 300 млрд тенге», — сказал Н.Назарбаев, выступая с посланием народу в пятницу.

По его мнению, транснациональные корпорации охотнее придут в Казахстан, если правительство будет софинансировать. «Тогда для софинансирования будут приходить (в РК – КазТАГ) транснациональные компании. Мы планируем на это часть денег правительства, и тогда они с удовольствием идут на другую часть», — отметил глава государства.

Похожие материалы:

  1. $118 млрд прямых иностранных инвестиций планирует привлечь Казахстан к 2022 г.
  2. Т32 млрд намерены выделить легкоатлетическому спорткомплексу в Астане через фонд «Самрук-Казына»
  3. Дополнительно Т500 млрд поручили направить в ближайшие 3 года на поддержку обрабатывающей промышленности РК
  4. Президент Казахстана поручил повысить на 20% зарплату участковым врачам
  5. Республиканский фонд здоровья хотят создать в РК за счет отчислений от производителей табака и алкоголя

Новости партнеров

Загрузка...