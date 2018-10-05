Оптимизировать штатную численность МВД поручил Назарбаев

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Астана. 5 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил оптимизировать штатную численность министерства внутренних дел РК.

«Надо оптимизировать штатную численность, избавить полицию от несвойственных функций. Полиция охраняет, полиция там, полиция тут, полиция везде. Полиции работа – общественный порядок. Давайте в конце концов решим этот вопрос», — заявил Н. Назарбаев, выступая с посланием народу страны в пятницу.

По его словам, все сэкономленные от оптимизации средства необходимо направить на повышение зарплаты полицейского.

«Если не хватит, еще посмотрим. Зарплаты полицейских, решение их жилищных и социальных вопросов. У нас сколько юристов, выпускников ходят? Надо их, образованных взять. Полицейская академия на западе за 6 месяцев готовит. А у нас 5 лет учим – и кого выпускаем?» — спросил глава государства.

Он добавил, что необходимо утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения, подготовку и отбор кадров через полицейские академии.

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«Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Только лучшие должны остаться, остальные должны уйти», — заключил Н. Назарбаев.

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