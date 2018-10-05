Создать единый комитет по контролю качества, безопасности товаров и услуг предложил Назарбаев

Астана. 5 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. В Казахстане необходимо создать единый комитет по контролю качества, безопасности товаров и услуг, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Может быть, создать единый комитет по контролю качества, безопасности товаров и услуг. Собрать вот это все в одно место и, чтобы мы знали, кто отвечает за это, кто контролирует и, кто наказывает. В первую очередь он (единый комитет – КазТАГ) должен сконцентрироваться на продуктах питаниях, лекарствах, питьевой воде. Детских товарах, медуслугах. Оттуда начинается здоровье человека, так ведь?» — сказал Н. Назарбаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана в пятницу.

По его словам, сегодня в стране отсутствует сервисная политика по защите от некачественных, опасных для здоровья жизни товаров, в том числе продуктов питания, воды, лекарств, детских игрушек.

«Вы знаете, в детских игрушках из Китая нашли такую краску, которая вредная для детей. А мы это знали. У нас проверяющие «распылены» в разных областях. У нас есть санэпидстанция минздрава? Еще какие есть у нас контроли? Ветеринарный. Надо упорядочить эту деятельность», — подчеркнул глава государства.

При этом, на его взгляд, нужно институционально усилить, активно использовать общественные организации.

«Они у нас есть – по защите прав потребителей. Мы всегда помогаем бизнесу, но человек – его права и здоровье важнее всего. Давайте займемся», — поручил Н. Назарбаев.