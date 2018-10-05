Алматы. 5 октября. КазТАГ – Производители ветровых турбин хотят использовать дирижабли при транспортировке лопастей ветростанций, сообщает информационно-аналитический портал «Нефть России».

«Чем больше мощность ветроустановки, тем длиннее у нее лопасти. Производители мощных ветровых турбин и строители ветропарков в последнее время сталкиваются с огромными логистическими трудностями. Доставка лопастей длиной 50 м и более на место монтажа ветроустановок выливается в огромные расходы. Мало того, что груз требует особых автоприцепов, автопоезда зачастую не могут проехать по существующим дорогам, поскольку просто не вписываются в повороты», — ссылается портал на газету «Энерговектор» компании «Лукойл».

«Для кардинального решения этой проблемы два крупных производителя ветровых турбин – Vestas и Siemens Gamesa – объединили свои усилия в необычном проекте. В начале 2018 года компании обратились к дирижаблестроителям с «приглашением к диалогу», — говорится в сообщении.

Поясняется, что дирижабль позволяет погрузить лопасти прямо на выходе из производственного цеха и отвезти их непосредственно на строительную площадку. Минуя многочисленные этапы погрузки и транспортировки лопастей по воде, железным дорогам и шоссе, можно сэкономить уйму времени и денег, считают производители турбин.

«Проблема в том, что существующие на сегодня дирижабли имеют слишком малую грузоподъемность – единицы тонн, в то время как вес одной лопасти у турбин (…) — 12-15 тонн, а иногда и больше. Это значит, что дирижаблестроители должны разработать и изготовить действительно большие воздушные корабли. Однако производители ветряных мельниц не готовы финансировать подобные «пузыри», но очень хотели бы их «надуть», для чего обещают гарантировать постоянные заказы на доставку лопастей», — сообщают энергетики.