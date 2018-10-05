Чернобыль перешел на энергию солнца через 30 лет после ядерной катастрофы

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Украина ввела в эксплуатацию первую в Чернобыльской зоне солнечную электростанцию, построенную практически напротив заключенного в гигантский саркофаг реактора, взрыв которого стал причиной самой тяжелой в мире ядерной катастрофы, пишет Reuters.

«Комплекс из 3,8 тыс. панелей, построенный на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения, производит электроэнергию, достаточную для снабжения 2 тыс. квартир», — говорится в сообщении.

Солнечная станция мощностью 1 МВт является совместным проектом украинской компании «Родина» и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 млн евро ($1,15 млн) и пользуется льготными тарифами, которые гарантируют определенную цену за электроэнергию.

Как отмечается, впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена Чернобыльская атомная электростанция, на этой территории произведена электроэнергия.

Два года назад гигантская арка весом 36 тыс. тонн была возведена над разрушенным блоком, чтобы блокировать излучение и создать условия для безопасного демонтажа остатков реактора.

«Новое производство электроэнергии запущено на территории ЧАЭС в период резкого увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии на Украине. В январе-сентябре в стране были построены станции суммарной мощностью 500 МВт, работающие на возобновляемых источниках, это вдвое больше, чем в 2017 году», — говорится в сообщении правительства.

Возглавляющая офис Национального инвестиционного совета Украины Юлия Ковалив сказала, что инвесторы хотят закрепить за собой действующие выгодные тарифы на энергию из возобновляемых источников, до того как парламент проголосует за их изменение с июля следующего года.

«Инвесторы рассчитывают, что в секторе возобновляемой энергетики объекты, которые будут введены в эксплуатацию до 2019 года, останутся на действующей системе «зеленых тарифов». Соответственно инвесторы хотят до этого времени купить проекты ready-to-build, чтобы успеть их построить», — сказала она в кулуарах конференции в Одессе в сентябре.

Напомним, авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из-за радиоактивного заражения были эвакуированы 115 тыс. человек из 30-километровой зоны вокруг станции, в частности, из города атомщиков Припяти. Частичная эвакуация прошла в части зараженных районов Беларуси и России.

В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тыс. человек в конце 1980-х годов, причем непосредственно на станции и в ее окрестностях — до 200 тыс. Высокие дозы облучения получили около 60 тыс. ликвидаторов, из них несколько тысяч умерли вскоре после аварии.