Разработать и принять закон о статусе педагогов поручил Назарбаев

Астана. 5 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать и принять закон о статусе педагогов, а также указал на необходимость укрупнения казахстанских вузов.

«Следует разработать и принять в следующем году закон о статусе педагога», — сказал Н.Назарбаев, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана в пятницу.

По его словам, закон должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций.

«Сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок, несвойственных функций. На местах на учителей взваливается все что угодно. Выборы проводят — учителя, агитацию ведут — учителя, что-нибудь надо сделать — это учителя. За это никто не платит им», — указал глава государства.

Также, добавил президент, нужно проводить политику по укрупнению вузов.

«130 с лишним университетов в Казахстане. На рынке должны остаться только те вузы, которые обеспечивают высокое качество образования. Считаю необходимым на базе имеющейся образовательной инфраструктуры создать еще один вуз по примеру «Назарбаев Университет», наверное, это будет политехнический все же университет», — заключил он.