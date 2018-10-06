Алматы. 6 октября. КазТАГ – BMW отзывает в России почти 500 автомобилей из-за вероятности возгорания при ДТП, сообщает «Коммерсант».

«Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 467 автомобилей марки MINI Countryman (серия F60). Отзыву подлежат машины, реализованные c января 2017 года по 2018 год. Причиной отзыва стало отсутствие защитного кожуха для насоса высокого давления. При серьезном ДТП может произойти повреждение насоса высокого давления, из-за чего возможно вытекание топлива», — говорится в сообщении в субботу.

«Существует вероятность возгорания», — рассказали в Росстандарте.

Как отмечается, на автомобилях будет проведена установка защитного кожуха на насос высокого давления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Программа мероприятий представлена ООО «БМВ Русланд Трейдинг», являющимся официальным представителем изготовителя MINI на российском рынке.